آليات الشرطة يتوج بلقب دوري كرة القدم لأندية بغداد دون 21 عاماً

شفق نيوز- بغداد

توج نادي آليات الشرطة، يوم الأربعاء، بلقب دوري اندية العاصمة بغداد لكرة القدم لفئة دون 21 عاماً.

وجاء تتويج اليات الشرطة بعد فوزه على التاجي بنتيجة 3 - 2، في المباراة النهائية لاختتام المنافسات.

جرت المباراة عصر اليوم على ملعب نادي التاجي في بغداد.

وكان فريق الجيش احرز امس لقب دوري اندية العاصمة بغداد لفئة دون 19 عاماً بعد فوزه على التاجي بنتيجة 1 - 0، في المباراة النهائية لاختتام المنافسات.

فبما توج فريق الصليخ لكرة القدم دون 17 عاماً، بلقب دوري أندية بغداد بعد فوزه أمس الأول الاثنين، على فريق التاجي بنتيجة 3-1.