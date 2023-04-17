إلى جانب بغداد والنجف.. كربلاء تستضيف بطولة غرب آسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أن محافظة كربلاء ستحتضن مباريات بطولة غرب آسيا إلى جانب بغداد والنجف، مبيناً أنه تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى ثلاث مجاميع بدلاً من اثنتين.

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، ان الخلاف الذي حدث سابقاً بشأن امتناع متعهد الملاعب باحتضان ملعب كربلاء لمباريات بطولة غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية المقررة في شهر حزيران المقبل في العراق، تم حسمه وستشارك كربلاء محافظة النجف والعاصمة بغداد باستضافة البطولة".

وبين ان "الاتحاد جلس مع المتعهد عادل غفوري واتفق معه على كل الجوانب الادارية والمالية وتمت تسوية الامور".

واضاف "المنتخبات المشاركة التي كان من المقرر ان تخوض مباريات بطولة غرب اسيا على مجموعتين في بغداد والنجف، لكن بعد دخول ملعب كربلاء ضمن نظام الاستضافة تم تقسيم الفرق المشاركة الى ثلاث مجاميع".

واوضح بحر العلوم ان "المجموعة الاولى من المنتخبات المشاركة ستخوض مبارياتها في بغداد، والثانية في النجف، والثالثة في كربلاء".

وكان اتحاد غرب آسيا قد عقد اجتماعا في العاصمة الاردنية عمان في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ومنح خلاله حق استضافة العراق بطولة المنتخبات الأولمبية دون 23 سنة.