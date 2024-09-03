لويس سواريز يعلن اعتزاله اللعب الدولي: أغادر وأنا مرتاح البال

شفق نيوز/ أعلن لويس سواريز الهداف التاريخي لمنتخب أوروغواي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اعتزاله اللعب الدولي رفقة منتخب بلاده.

وكشف النجم المخضرم (37 عاماً)أن مباراة أوروغواي وباراغواي في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الجمعة القادم ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده.

وقال سواريز في مؤتمر صحفي بالعاصمة مونتيفيديو بصوت ممزوج بالدموع: لقد قدمت كل شيء لمنتخب أوروغواي، ولكن عمري 37 عاما وكأس العالم القادمة لا تزال بعيدة، لكني أغادر وأنا مرتاح البال لأنني قدمت كل شيء للمنتخب الوطني حتى يوم الجمعة، ولا أشعر بأي ندم.

وأتبع: لا يوجد شرف أفضل من معرفة الوقت المناسب للاعتزال، ولحسن الحظ أنا واثق من أنني سأعتزل اللعب مع المنتخب الوطني لأنني أريد أن أبتعد عن اللعب.

وشدد سواريز: أعلم أنه من الصعب للغاية اللعب في المونديال المقبل. يريحني كثيرا أن أتمكن من الاعتزال وليس أن تتسبب إصاباتي في اعتزالي، أو أن يتوقف المنتخب عن استدعائي لصفوفه.

وشارك سواريز في أربع بطولات لكأس العالم، وتوج بكوبا أميركا عام 2011، التي اختير خلالها أفضل لاعب في البطولة، كما يعتبر الهداف التاريخي لأوروغواي، برصيد 69 هدفًا في 142 مباراة.