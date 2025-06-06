لويس دياز يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع ليفربول

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام بريطانية أن لاعب فريق ليفربول الإنكليزي لويس دياز، يجري مفاوضات مع أندية أخرى للانتقال إليها، أثناء فترة انتظاره لمعرفة ما إذا كان ناديه سيجدد عقده.

ويتبقى لدياز عامان في عقده الحالي مع ليفربول، والذي رفضت إدارته عرضاً من برشلونة الإسباني هذا الأسبوع، مؤكدة أن اللاعب الكولومبي الدولي "ليس للبيع".

ومع ذلك، لا توجد حالياً أي خطط لبدء مفاوضات بشأن تمديد عقد دياز، الذي بلغ الثامنة والعشرين من عمره في كانون الثاني/ يناير الماضي، بحسب تقارير إعلامية.

وقال دياز في مؤتمر صحفي قبل مباراة كولومبيا مع ضيفتها بيرو في تصفيات كأس العالم 2026 "نحن على تواصل حالياً مع ليفربول، لأننا نتحدث مع الأندية، وهذا أمر طبيعي نظرا لسوق الانتقالات المفتوح حالياً. نحاول ترتيب ما هو الأفضل لنا".

وأضاف "أنتظر لأرى ما سوف يحدث. أنا سعيد للغاية في ليفربول، لطالما قلت ذلك. لقد رحبوا بي ترحيباً حاراً منذ اليوم الأول".

وأوضح اللاعب الذي توج بالدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم المنصرم: "إذا جددوا عقدي بشكل جيد أو بقيت هناك لمدة عامين، فسأكون سعيداً. الآن القرار بيدهم".