ألونسو خلفا لأنشيلوتي لقيادة ريال مدريد

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسبانية، يوم الجمعة، بأن إدارة نادي ريال مدريد حسمت أمرها بشأن مدرب فريقها الكروي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، واختارت بديلاً له.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، تشابي ألونسو، سيخلف أنشيلوتي في قيادة ريال مدريد، ومن المتوقع أن يوقع المدرب الإسباني عقداً لمدة ثلاث سنوات. وسوف يصحب ألونسو معه مساعديه سيباس باريا وألبرتو إنسيناس إلى مدريد.

ولم يصدر أي تأكيد من ليفركوزن، ولكن يشار إلى أن صحيفة "ماركا" المقربة من الفريق الملكي. كما أن صفحات مشجعي الفريق تحتفي بالخبر منذ ساعات نقلاً عن الصحفي فابريزيو رومانو.

وأفادت تقارير إعلامية سابقة بأن ريال مدريد وأنشيلوتي قررا بالفعل الانفصال بعد خروج العملاق الإسباني من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وربما يصدر إعلان عن رحيل أنشيلوتي رسمياً بعد مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة بعد غد الأحد في حال خسارة ريال مدريد واقتراب تتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وما يزال من غير الواضح من سيقود ريال مدريد خلال كأس العالم للأندية في حزيران/ يونيو المقبل، حيث يبدو الاستعانة بمدير كرة القدم الاحترافية، سانتياغو سولاري، أحد الخيارات المطروحة، فيما سيتولى ألونسو المسؤولية في الموسم الجديد.

وتجنب ألونسو، الذي ما يزال مرتبطاً بعقد مع ليفركوزن وقاده لتحقيق ثنائية الدوري والكأس بألمانيا دون هزيمة الموسم الماضي، الرد على التساؤلات بشأن مستقبله مع ناديه الحالي أكثر من مرة.

ومن المقرر أن يعقد ألونسو مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من اليوم الجمعة قبل لقاء الفريق المرتقب ضد بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني (بوندسليغا)، بعد غد الأحد.

وبدا موسم ريال مدريد كارثياً منذ أسابيع، ولكن إذا تمكن رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أخيراً من التغلب على غريمه برشلونة في كلاسيكو المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني الأحد، فسينعشون آمالهم في الدفاع عن لقبهم.

ويعاني ريال مدريد من جراحه القارية بعد هزيمتيه المدويتين في ربع نهائي مسابقته المفضلة دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الانكليزي عندما جرده الأخير من اللقب، وبات أنشيلوتي على أبواب الرحيل في نهاية الموسم، ولكن قد يكون ذلك مع لقب كبير بين يديه.

وأثار خروج برشلونة الأوروبي على يد إنتر الإيطالي من نصف النهائي الثلاثاء حماساً كبيراً في العاصمة الإسبانية، وإذا تمكن ريال مدريد من تجاوز الفريق الكاتالوني في صدارة الترتيب، فقد يُحدث تغييراً جذرياً في موسمه.

ونظراً لطبيعة المنافسة الشرسة بين ريال مدريد وبرشلونة، فإن الفوز بالدوري الإسباني قد يكون إما رائعاً أو مخيباً للآمال. مع تحطيم حلم برشلونة بالرباعية أمام إنتر، إذا حافظ ريال مدريد على لقبه في الليغا، فقد يُصنّف موسمه ناجحاً.

ووقتها سينهي النادي الكاتالوني الذي يتقدم حالياً بأربع نقاط مع تبقي أربع مراحل، الموسم بلقبي كأس الملك وكأس السوبر المحلية، وكلاهما فاز بهما بتغلبه على ريال مدريد في المباراة النهائية.

ولأجل ذلك، يجب على ريال مدريد تحقيق ما عجز عنه طوال الموسم الحالي وهو الفوز بالكلاسيكو. وقال أنشيلوتي "ستكون لدينا فرصة عظيمة، علينا الاستعداد جيدا، إنها مباراة حاسمة تقريباً".