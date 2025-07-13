لولاية ثانية.. انتخاب طارق الحجية رئيساً لاتحاد كرة القدم في نينوى

شفق نيوز- نينوى

فاز طارق حسين الحجية، لاعب نادي الموصل السابق، بولاية ثانية لرئاسة الاتحاد الفرعي لكرة القدم في محافظة نينوى، وذلك خلال الانتخابات التي جرت صباح اليوم الأحد، في جامعة الموصل.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم في المحافظة جدّدت ثقتها بطارق الحجية، بعد انتخابه بالإجماع خلال الانتخابات التي أُجريت في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الموصل، بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم علي جبار، والنائب الثاني يونس محمود، وعضو المكتب التنفيذي كوفند عبد الخالق مسعود.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن عدد المصوّتين بلغ 13 صوتاً، من رؤساء الأندية المنضوية تحت لواء الاتحاد، بالإضافة إلى رابطتي المدربين واللاعبين المحليين.

وفاز بمنصب نائب الرئيس منهل مشعل، بعد حصوله على 8 أصوات، فيما ذهبت عضوية الاتحاد إلى كل من محمد أمين وساهر عبد جمال.