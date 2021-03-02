لوقف نزيف النقاط.. إدارة الشرطة تعاقب فريقها الكروي

شفق نيوز/ قررت إدارة نادي الشرطة الرياضي، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على لاعبي فريقها الكروي، بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الهيئة الإدارية لنادي الشرطة عقدت اجتماعاً استثنائياً لمناقشة وضع فريقها الكروي، لاسيما بعد النتائج السلبية التي تحققت في الدورين الماضيين، فضلا على الأداء غير المرضي لبعض اللاعبين.

وأضاف البيان؛ أنه في سبيل إيقاف النزيف النقطي للفريق والعودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري والمكان الذي يليق بسمعة النادي وتاريخه الكبير.

وأكد المكتب الإعلامي؛ أن الإدارة قررت خصم نسبة 25% من عقود اللاعبين الكلية للموسم الحالي، مع توجيه إنذار نهائي لبعض اللاعبين الذين خذلونا بأدائهم الفني في العديد من المباريات.