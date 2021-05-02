گلوبل سبورت: درجال تعهد بضمان حقوقنا وسننجز ملعب المدينة ببغداد خلال شهرين

شفق نيوز/ أعلنت شركة گلوبل سبورت العراقية، يوم الأحد، أنها حصلت على ضمانات من وزارة الشباب والرياضة بضمان حقوق الشركة المنفذة لملعب المدينة ببغداد.

ووصل فلاح منفي المدير المفوض لشركة گلوبل سبورت العراقية الى بغداد، قادماً من أوكرانيا مكان إقامته، بدعوة من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الذي سبق وان اعلن بموعد افتتاح الملعب مطلع حزيران المقبل بحضور رؤساء الاتحاد الدولي والاسيوي والخليجي وشخصيات اخرى لانجاز ملعب المدينة 32 الف متفرج.

وقال منفي لوكالة شفق نيوز؛ لقد غادرت بغداد بعد اكمال الانجاز الاولي للملعب، مضيفاً انه وصل بغداد واجتمع مباشرةً بالكابتن عدنان رسم خطة إنجاز المشروع بالكامل خلال شهرين، كما تعهد بضمان حقوقي.

وأضاف منفي؛ ان درجال وعد أن يضمن مستحقاتي من خلال مخاطبة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بشكل رسمي لضمان حقوقه .

واوضح ان فقرات الإنجاز التي يحتاجها الملعب هي انارة العشب الطبيعي الذي يعوض عن اشعة الشمس كون الملعب شبه مغلق من الاعلى ولابد من اشعة اصطناعية تعوضه عن الشمس وهذا ما معمول به في كل دول العالم، أما الفقرة المهمة الثانية هي نصب لوحات الاعلانات في الملعب كون الاتحاد الآسيوي متفق مع مستثمرين للاعلانات فلابد أن يكون الملعب مجهزاً بلوحات خاصة بالاعلانات اسوة بالدول الاخرى.

وتابع: أن هناك فقرات أخرى يجب إنجازها خلال الشهرين منها مرآب سيارات الضيوف وملاعب مرافقة للتدريب والتي يحب أن تكتمل خلال المدة المحددة للتسليم، مبينا أن كل هذه الامور يجب ان تنجز خلال مدة قصيرة وأن الفقرات بحاجة الى عمل استثنائي وجهد جبار جدا لاسيما وان هذا الملعب بالذات سيحدد مصير رفع الحظر عن ملاعبنا في بغداد.

وبين ان العراق مقبل على اهم مرحلة وهي رفع الحظر عن ملاعب بغداد وباقي المحافظات وهنا لابد من اقناع الاتحاد الدولي لعودة الحياة لملاعبنا، لاسيما ملاعب بغداد وتحدياً ملعب المدينة كونه يعد الملعب النظامي الوحيد في بغداد ولابد من انجازه باسرع وقت وبالشكل اللائق.

وثمن منفي دور وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال لجهوده الكبيرة التي يبذلها من أجل تطوير الرياضة العراقية التي شهدت بفترته تقدما ملفتاً.