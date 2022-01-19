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لهذه الأسباب.. لاعبان يرفضان الالتحاق بالمنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-19T18:05:11+0000
لهذه الأسباب.. لاعبان يرفضان الالتحاق بالمنتخب العراقي

شفق نيوز/ وجه الجهاز الفني للمنتخب العراقي بكرة القدم الدعوة إلى ثلاثة لاعبين هم كل من كرار نبيل وعلي حصني، بالإضافة إلى سعد عبد الأمير من أجل الالتحاق بالفريق.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز، الأربعاء، إن كرار نبيل وعلي حصني اعتذرا عن التواجد في الوقت الحالي ، مببناً أن كرار نبيل فضل أن يكون بجاهزية أعلى من الوقت الحالي.

واضاف ان اعتذار حصني بسبب إجازته وسفره إلى البصرة، وبعد ان علم ان الجهاز الفني سيشركه في مباراة اوغندا الودية فقط دون مباراتي ايران ولبنان قرر التمتع باجازته بالبصرة.

وأجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، وحدته التدريبية في ملعب الشعب ضمن إطار معسكره المقام حالياً في العاصمة بغداد استعداداً لمباراة أوغندا التي تقام يوم الجمعة المقبل.

وحضر التدريبات وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد عدنان درجال واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

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