"لن يقبل بدور ثانوي".. ريال مدريد يرفض عودة كريستيانو رونالدو لصفوفه

شفق نيوز/ كشف موقع "El debate" الإسباني، يوم السبت، أن مسؤولي نادي ريال مدريد رفضوا فكرة عودة كريستيانو رونالدو مجددا لصفوف "الميرنغي".

وذكر الموقع في تقرير، أن "كريستيانو رونالدو كان يريد العودة لريال مدريد حتى حزيران/ يونيو المقبل براتب ضئيل، ولكن ريال مدريد لا يؤمن بأن رونالدو سيقبل بدور ثانوي له مع الفريق أي الجلوس على دكة البدلاء، ولهذا قام برفض تلك الفكرة".

وأضاف "حاول كريستيانو رونالدو العودة إلى ريال مدريد، لكن النادي رفض بسبب اعتقاده بأن وصوله سيعرقل تطور اللاعبين الشباب مثل فالفيردي ورودريغو، حيث سيخالف هذا السياسة الجديدة التي يتبعها النادي بالتعاقد مع المواهب الشابة مثل تشواميني وكامافينغا وإندريك وفينيسيوس جونيور".

وكان كريستيانو رونالدو، قد غادر العاصمة الإسبانية مدريد، مساء أمس الجمعة، متوجهاً إلى دبي من أجل استكمال برنامج استعداداته للنصف الثاني من الموسم الحالي.

ويدخل رونالدو فترة الانتقالات الشتوية القادمة بدون نادٍ، بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر نوفمبر الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رونالدو غادر مدريد بعد خوض 3 تدريبات على ملعب التدريب الخاص بناديه السابق ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو غادر إلى مدينة دبي، لاستكمال برنامجه التدريبي استعداداً للنصف الثاني من الموسم الجاري، على أمل انضمامه لفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

ورونالدو الذي سيتم 38 عاما في فبراير المقبل لعب لريال مدريد 9 مواسم وهو الهداف التاريخي للفريق برصيد 450 هدفا، وقد نال معه كل الألقاب الممكنة، بينها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بينها 3 متتالية، ولقبان في الدوري الإسباني.

وخرج رونالدو مع منتخب البرتغال من دور الـ8 بالخسارة أمام منتخب المغرب الذي ودع من نصف النهائي.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن تشيلسي يفكر في ضم كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن رونالدو سيكون خيار تشيلسي لتدعيم خط الهجوم بعد تعرض المهاجم أرماندو بروخا للإصابة أمام أستون فيلا.

وسجل رونالدو 24 هدفًا مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، وألمح رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه لن يستمر في تمثيل البرتغال بعد كأس العالم 2022، ولكن يُتداول أن المهاجم ليست لديه خطط فورية للاعتزال دوليًا.