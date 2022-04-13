لن يتجاوز 26 عاماً.. هذه أعمار لاعبي المنتخب العراقي الجديد

شفق نيوز / أعلنت لجنة الخبراء والأكاديميين، التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تحديد أعمار لاعبي المنتخب العراقي، فيما أكدت أنه لن يتجاوز 26 عاماً.

وقال عضو اللجنة موفق عبد الوهاب، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة عقدت اجتماعها الأخير برئاسة وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، وتمحور الاجتماع حول بناء منتخب مستقبلي يمثل المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

وأضاف أن "درجال شد على أيدي اللجنة، لوضع الدراسة ضمن إطار مستقبلي يبنى من خلاله منتخب وطني قادر على التنافس بقوة في الاستحقاقات الدولية المقبلة، أهمها تصفيات كأس العالم 2026".

وتابع عبد الوهاب، أن "أعمار الذين سيتم تهيئتهم لتصفيات بطولة العالم المقبلة، غالبيتهم من الشباب المميزين، وتم تحديد الأعمار التي ستجهز من الان لتمثيل المنتخب الوطني".

وأوضح أن "الأعمار ستتراوح مابين 24-26 عاماً مع وجود لاعب أو لاعبين من الذين تصل أعمارهم إلى 30 عاماً، وذلك لأجل تواجد اللاعب الخبرة ولو بأعداد قليلة جداً"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة ستشهد نهضة واسعة وبناء مستقبلياً على مستوى عال من أجل بلوغ الهدف الذي رسمت لها الوزارة واتحاد الكرة معاً".

وخلص عضو لجنة الخبراء والأكاديميين، إلى القول: "سيتم العمل التنسيقي بين الأطراف الداعمة كافة بغية دعم الأندية العراقية والمواهب التي تبرز منها، ليكون بناء منتخب حقيقي قادر على تمثيل العراق بشكل جيد لاسيما أن هذا البلد ولاد للمواهب الرياضية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص".