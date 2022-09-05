لم يفعلها ميسي.. كوندي يصنع تاريخا شخصيا مع برشلونة

شفق نيوز / كشف موقع كروي متخصص، اليوم الاثنين، عن نجاح لاعب برشلونة في كتابة تاريخ خاص به والنادي خلال القرن الحالي.

وقال موقع هاي كورة إن "اللاعب جوليس كوندي صنع هدفين في نفس مباراة الليجا للمرة الأولى منذ 97 مباراة خاضها البارسا".

وأضاف الموقع أن "كوندي أصبح أول لاعب يساعد مرتين في أول مباراة له في الدوري خارج أرضه مع برشلونة في القرن الحادي والعشرين".

وعانى برشلونة من عدم قدرته على تسجيل اللاعب كوندي الذي اشتراه من اشبيلية بسبب قوانين وتعليمات الدوري الاسباني قبل ان يتألق بمجرد مشاركته مع البلوغرانا بعد حل أزمة مشاركته.