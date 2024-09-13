لم يجد غير "الباجة".. محترف جزائري يهرب من نادي الشرطة بسبب إغلاق ملاهي بغداد

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الشرطة عن ترك المدافع الجزائري المحترف جمال بلعمري عن فريق الشرطة ليعود إلى بلاده.

وقال وهاب الطائي عضو ادارة الشرطة لوكالة شفق نيوز؛ ان اللاعب الجزائري جمال بلعمري غائب عن تدريبات الشرطة منذ أيام وطلب فسخ عقده بداعي عدم انسجامه ليغادر بغداد متوجها إلى الجزائر.

وأضاف الطائي؛ أنه "عندما تواجد المحترف الجزائري جمال بلعمري الذي التحق بتدريبات الفريق بمعسكره التدريبي في مصر وعاد مع الوفد الى بغداد، طلب التجوال ليلا في بغداد وقد عرفت مسبقا ماذا يريد وما في نيته حيث كان يبحث عن مراقص وسهر؛ وبعد عودته قال لم أجد ما كنت اريده واكلت (پاجة) ورجعت".

وبين الطائي؛ أن اللاعب اخذ جوازه وغادر بغداد دون علمنا عائدا الى بلده ، لافتا انه لاعب جيد لكن سلوكه كان غير منضبط وكان سيضر الفريق لو كان قد بقى في صفوفه.