لم يتأقلم في الشرق الاوسط.. تقرير: رونالدو قد يعود لأوروبا عبر بوابة "عملاق ألمانيا"

شفق نيوز / كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن "احتمالية" عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى أوروبا من جديد عبر بوابة أحد الفرق الكبرى من أجل المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

وقالت مجلة "فور فور تو"، إن "لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يعود مجددًا إلى الملاعب الأوروبية عبر بوابة العملاق الألماني بايرن ميونيخ".

وأوضحت المجلة في تقريرها أن "رجال الأعمال الألماني، ماركوس شون، تواصل مع بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع أسطورة ريال مدريد السابق ونجم نادي النصر السعودي الحالي".

ويعتبر شون من كبار المحبين لرونالدو، وأشار إلى استعداده للمساعدة في عودة محتملة للنجم البرتغالي إلى أوروبا مجددًا وبالتحديد إلى البايرن.

لكن "فور فور تو"، لفتت إلى أن "مثل هذا الانتقال سيتطلب خفضًا كبيرًا لراتب اللاعب مقارنة بما يتقاضاه في السعودية، لكن ربما يكون من المغري له العودة واللعب مجددًا في بطولة دوري أبطال أوروبا".

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، أوليفر كان، قلل في السابق من فكرة التعاقد مع رونالدو، لكن ربما يتغير موقفه بعدما بات النادي على وشك خسارة أول لقب دوري منذ عشر سنوات.

ويتصدر نادي بوروسيا دورتموند الدوري الألماني قبل مباراة واحدة من نهاية الموسم، ويليه بايرن ميونيخ الذي فرط في الصدارة بعد خسارة قبل أيام من نادي لايبزغ.

ويلعب رونالدو (38 عامًا) في نادي النصر السعودي بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، ويتقاضى أكثر من 200 مليون دولار خلال مدة تعاقده الممتدة لموسمين ونصف الموسم.

وبدأ رونالدو بشكل قوي مع ناديه الجديد بتسجيل 13 هدف في أول 14 مباراة، قبل أن تروج لتقارير بشأن عودته مجددًا مع قرب انتهاء الموسم في أوروبا، وبدء الأندية في التخطيط لتعاقدات الموسم الجديد.

والثلاثاء أيضا أشار موقع "غول" إلى أن رونالدو، 38 عاما، يريد الرحيل عن السعودية بعد معاناته في التأقلم حياتيا في السعودية.

ونقل "غول" عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن رونالدو يشعر بأن حياته في السعودية تبتعد كثيرا عما ألفه، وأنه لم يستقر بالشرق الأوسط.

يشار إلى أن وسائل الإعلام طاردت رونالدو وصديقته لأسابيع ونشرت صورا عدة بدت تظهر اندماج رونالدو بمجتمعه الجديد.

وعقب انتقاله إلى السعودية، تصدر رونالدو قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجرا في العالم لعام 2023.

وحصل رونالدو على 136 مليون دولار، تشمل 46 مليون دولار راتبا ومكافآت عن خدماته في الملاعب، 90 مليون دولار من حقوقه الرياضية والتجارية الأخرى.