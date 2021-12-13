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"لم نهتف لصدّام".. جمهور زاخو يكشف تفاصيل ما جرى في موقعة الزوراء

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-13T08:58:20+0000
"لم نهتف لصدّام".. جمهور زاخو يكشف تفاصيل ما جرى في موقعة الزوراء

شفق نيوز / أكد مشجع نادي زاخو، إدريس كوجر، يوم الاثنين، أن جمهور زاخو لم يُحدث أي أزمة أو شغب في لقاء فريقه أمام الزوراء، فيما أشار إلى أن توقف المباراة حدث بسبب نزول عدد بسيط من الجمهور إلى أرضية الملعب.

واستضاف ملعب زاخو الدولي، أمس الأحد، مباراة زاخو ونظيره الزوراء، لحساب الجولة 12 من الدوري العراقي الممتاز، وانتهى اللقاء بهدف نظيف لصالح الفريق الضيف وقّعه لهواري طويل، من علامة الجزاء.

وشهدت المباراة توقفات في الشوطين الأول والثاني، جراء نزول جمهور زاخو إلى أرضية الملعب، بالإضافة إلى رمي قناني الماء على اللاعبين والطاقم التحكيمي.

وعن ما تقدم، أوضح كوجر، لوكالة شفق نيوز، أن "المباراة جرت بانسيابية عالية ولم تحدث أي خروق أو تجاوزات بين جمهوري الزوراء وزاخو"، مبيناً أن "ما حدث هو اعتراض الجمهور على بعض من قرارات الحكم زيد ثامر، ونزول عدد من الجمهور إلى أرضية الملعب وهم لا يتجاوزون عدد الأصابع وهذا يحدث في كل ملاعب العالم".

وأبدى مشجع زاخو، استغرابه بشان تصديق بعض الفيديوهات المدبلجة التي أظهرت به جمهور زاخو وهو يمجّد بصدام حسين (رئيس النظام العراقي السابق)" مؤكداً أن "الهتاف مدبلج ومن ركب الصوت على الصورة إنسان مريض" .

وتابع: "من غير المعقول رجل قتل 182 ألف كوردي في حلبجة، وأماكن أخرى، يهتف له جمهور زاخو"، مردفاً بالقول: "من المستحيل أن يحدث ذلك في يوم من الأيام" .

وأشار كوجر، إلى أن "الإعلام الأصفر بدأ يحدث أزمات كبيرة في كل الأوساط، ويجب أن ينتبه الجميع إلى هذه الحالات التي تحدث الخلافات بين صفوف الشعب الواحد"، لافتاً إلى أن "جمهور زاخو ودع جمهور الزوراء وتبادلا الهدايا وغادروا زاخو معززين مكرمين".

وكان وفد نادي الزوراء الرياضي، قد أكد أمس الأحد، أن جمهور نادي زاخو لم يستهدفهم أثناء وعقب المباراة التي جمعت الفريقين، فيما ثمن دور إدارة زاخو التي قامت بواجبها بكل تقدير واحترام.

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