سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ألم في الصدر يغيّب علي فائز عن مباراة سوريا

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-11T09:12:46+0000
ألم في الصدر يغيّب علي فائز عن مباراة سوريا

شفق نيوز/ أوضحَ طبيبُ المنتخب العراقي لكرة القدم عبد الكريم الصفار يوم الخميس، أن اللاعب (علي فائز) سيغيب عن مباراةِ اليوم أمام المنتخب السوري، وذلك بعد الوعكةِ الصحيةِ التي ألمت به.

وأضافَ الصفار في بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللاعب اشتركَ بشكلٍ طبيعي في الحصةِ التدريبيّة الأخيرةِ التي خاضها الفريقُ يوم أمس، لكنه شعر بضيقٍ في الصدر أثناء العودة الى مقر إقامة الفريق في الدوحة، وباستثناء فائز فإن جميع اللاعبين في أتمِ الجاهزيّة لخوض مباراة اليوم.

من جهته، عبّر اللاعبُ، علي فائز، عن حزنه لغيابه عن المباراة الذي كان يود المشاركةَ فيها، لكنه واثقٌ من بقية زملائه القادرين على تعويض غيابه، وانه التمسَ فيهم العزيمةَ والإصرارَ للظفر بنقاطِ المباراة الثلاث، وفقا للبيان.

يذكرُ ان اللاعب، علي فائز، وطبيب الفريق، قد توجها صباحاً الى أحد المراكز الطبية القريبة من مقر الإقامة لمراقبة حالة اللاعب وتلقيه العلاج اللازم.

وتمت إضافةُ اللاعب، منتظر محمد، للقائمةِ الرئيسيّة (٢٣) لاعباً بدلاً من علي فائز.

related

يونس محمود: مهمتي مع المنتخب تبدأ من مباراتنا أمام سوريا ولاعبون جدد في مفكرة ادفوكات

Date: 2021-10-25 08:10:15
يونس محمود: مهمتي مع المنتخب تبدأ من مباراتنا أمام سوريا ولاعبون جدد في مفكرة ادفوكات

عضو في اتحاد الكرة يكشف اسباب اعفاء باسل كوركيس

Date: 2021-10-18 05:28:17
عضو في اتحاد الكرة يكشف اسباب اعفاء باسل كوركيس

كوركيس: باق مع المنتخب ولم ابلغ بالابعاد وهنالك من يخلط الأوراق

Date: 2021-09-20 08:11:37
كوركيس: باق مع المنتخب ولم ابلغ بالابعاد وهنالك من يخلط الأوراق

سبعة لاعبين من الاولمبي يمثلون المنتخب الوطني العراقي

Date: 2021-11-02 07:53:13
سبعة لاعبين من الاولمبي يمثلون المنتخب الوطني العراقي

رياض عبد العباس: وزراء ومليشيات وقحة سلبوا حقي في إدارة نادي الشرطة وسأعود قريباً

Date: 2020-12-28 08:30:13
رياض عبد العباس: وزراء ومليشيات وقحة سلبوا حقي في إدارة نادي الشرطة وسأعود قريباً

رسميا.. مارسيلو مديراً فنياً لمراكز موهوبي كرة القدم العراقية

Date: 2021-03-22 08:01:10
رسميا.. مارسيلو مديراً فنياً لمراكز موهوبي كرة القدم العراقية

مدرب عراقي: نتمنى اللعب مع فرق اقوى.. والبحرين انسب مكان للمنتخب

Date: 2021-05-30 09:28:49
مدرب عراقي: نتمنى اللعب مع فرق اقوى.. والبحرين انسب مكان للمنتخب

لجنة المسابقات تغير ملعب الشرطة و الطلبة و تؤجل مباراة الديوانية والنجف

Date: 2021-09-19 16:46:04
لجنة المسابقات تغير ملعب الشرطة و الطلبة و تؤجل مباراة الديوانية والنجف