"لم أحب السنة الماضية حين كنت معهم".. كلمات لاذعة من مبابي لباريس

شفق نيوز/ وجه النجم الفرنسي ولاعب ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي "كلمات لاذعة" لفريقه السابق باريس سان جيرمان، والتي ظهرت خلال إعلان فيديو ترويجي لأحد رعاة ناديه الملكي.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد، فيديو بالتعاون مع شركة "إتش بي" المتخصصة بتصنيع طابعات الحبر، وهي الراعي الرسمي للفريق، ظهر فيه عدد من لاعبي "الملكي".

ويسرد فيديو الإعلان لقطات من العام الماضي للاعبين، استذكروا فيها لحظات إحراز لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق، ولحظات أخرى في مسيرتهم.

ولكن عندما ظهرت لقطات كيليان مبابي، قال دون تردد: "لم أحب السنة الماضية كثيرا لأنني كنت لاعبا مع باريس سان جيرمان".

ومثلت كلمات مبابي "طعنة" لجماهير الفريق الفرنسي، خاصة عطفا على السنوات الطويلة التي قضاها اللاعب مع الفريق الباريسي، قبل الانتقال إلى ريال مدريد، الصيف الماضي.

ويطالب نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، فريقه السابق باريس سان جيرمان بمبلغ 100 مليون يورو، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ويغطي مبلغ 100 مليون يورو الذي يطالب به مبابي المكافآت والرواتب المختلفة التي لم يتم دفعها للاعب منذ أبريل من طرف النادي الفرنسي الذي لعب في صفوفه لمدة 7 سنوات.

وكان فريق ريال مدريد الإسباني قد أعلن بداية يوينو تعاقده مع كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.