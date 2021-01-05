"لم اكن انهزامياً".. قصي منير يستقيل من تدريب الديوانية

شفق نيوز/ اعلن قصي منير مدرب الديوانية، يوم الثلاثاء، عن استقالته من تدريب الفريق .

وقال منير عبر صفحته الشخصية في موقعي فيسبوك وتويتر، وداعا نادي الديوانية العزيز، نافست منذ لامست قدمي كرة القدم، لم أكن في يوم انهزامي، عملت بما يمليه علي الضمير ولكن في وقتنا هذا غير مرحب بمن يعمل بالمبادئ وبشرف.

وأضاف امنياتي للاعبين الابطال والأخوة في الاوتراس المحبين للنادي ولجمهور الديوانية الحقيقي وبغض النظر عن نتيجة مباراة الزوراء، وداعآ مغلفا بالتمنيات بالنجاح.

وقال مصدر مقرب من قصي منير لوكالة شفق نيوز إن سبب استقالة قصي هو "محاربته من قبل ادارة النادي الذي يعمل البعض ضده"، مشيرا الى وجود "تحريض لدفع رئيس النادي للتدخل بعمله".

واضاف المصدر أن "قصي منير سيقود لقاء الفريق الاخير يوم الاربعاء المقبل بعدها يغادر الفريق معتذرا عن المواصلة".