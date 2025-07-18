لمؤازرة فريقهم في نهائي الكأس.. جماهير زاخو يفترشون الأرض بانتظار نقلهم إلى بغداد

شفق نيوز- دهوك

أكدت رابطة جماهير نادي زاخو، يوم الجمعة، أن العشرات من الجماهير ينتظرون توفير الحافلات من أجل نقلهم إلى العاصمة بغداد لمؤازرة فريقهم في نهائي كأس العراق.

وقال مصدر في الرابطة، لشفق نيوز، إن "العشرات من جماهير فريق زاخو مازالت تفترش الشوارع املاً بتوفير عجلات لنقلهم إلى بغداد لمؤازرة الفريق في نهائي كأس العراق امام دهوك".

ويلتقي، مساء اليوم الجمعة، فريقا دهوك وزاخو، في المباراة النهائية لكأس العراق التي سيحتضنها ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد عند الساعة الثامنة مساءً.

وسيشهد اللقاء حضور جماهيري كبير لكلا الفريقين حيث امتلأت فنادق بغداد بالكامل، كما بدأ جمهور زاخو بتجهيز (تيفو) عملاق ولاسيما في ملعب الشعب تحضيراً للمباراة، وفقاً لمراسل الوكالة.

كما أكد رئيس رابطة جماهير نادي زاخو، للوكالة، مساء أمس، أن الملعب اليوم سوف يمتلئ من الجمهور بعد وصول قوافل من الحافلات وصلت إلى 100 حافلة والتي خصصت له للحضور لبغداد ومؤازرة الفريق في اللقاء الختامي.