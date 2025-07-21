لموسم واحد.. "أبو زمع" مدربا لنفط ميسان ‏

شفق نيوز- بغداد

تعاقدت الهيئة الإدارية في نادي نفط ميسان، يوم الإثنين، مع المدرب الأردني عبدالله أبو زمع، لقيادة الفريق لموسم كروي واحد.

وسيقود الاردني عبدالله أبو زمع فريق نفط ميسان لكرة القدم للموسم 2025-2026.

ولم يجدد نادي نفط ميسان عقده مع المدرب حسين عبد الواحد الذي قاد الفريق الموسم الماضي.

وكان نفط ميسان انهى الموسم الكروي السابق محتلاً المركز 11 برصيد 51 نقطة.

والمدرب الاردني عبد الله محمد أبو زمع من مواليد 4 أبريل 1976 هو مدرب ولاعب كرة قدم أردني سابق، كان يجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي مع الوحدات والمنتخب الأردني حتى اعتزاله عام 2005.