لمواجهة اندونيسيا.. ‎26 لاعباً في قائمة كاساس النهائية

شفق نيوز/ أعلن مدربُ المنتخب العراقي "خيسوس كاساس" قائمة اللاعبين النهائية تحضيراً لمواجهتي إندونيسيا و فيتنام ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 و كأس العالم 2026.

وتألفت القائمة من 26 لاعباً هم كل من:

جلال حسن، حسين حسن، علي كاظم، كميل سعد، ريبين سولاقا، اكام هاشم، فرانس بطرس، زيد تحسين، مناف يونس، أحمد يحيى، أحمد مكنزي، حسين علي، مصطفى سعدون، أمير العماري، أسامة رشيد، صفاء هادي، محمد الطائي، علي جاسم، ماركو فرج، بشار رسن، لؤي العاني، زيدان إقبال، إبراهيم بايش، يوسف الأمين، أيمن حسين، مهند علي.