لمواجهة الكويت.. الإعلان عن تشكيلة منتخب العراق للناشئين

شفق نيوز- عمان

نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تشكيلة منتخب الناشئين لمواجهة نظيره الكويتي ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس غرب آسيا دون 17 عاماً.

وتقام المباراة عند الساعة السادسة مساءً في ملعب العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بينما يختتم مبارياته في منافسات الدور الأول أمام لبنان بعد غدٍ الجمعة في آخر مباريات مجموعته.

وكان المنتخب العراقي استهل مشواره بخسارة امام نظيره السعودي 1-2.

وتشهد البطولة مشاركة سبعة منتخبات تم توزيعها على مجموعتين، ضمت الأولى منتخبات، العراق والسعودية ولبنان والكويت، بينما ضمت الثانية منتخبات، الأردن وسوريا وفلسطين.

وبحسب نظام البطولة، تم توزيع المنتخبات على مجموعتين، حيث يلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.