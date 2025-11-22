لمواجهة الفلبين.. الكشف عن تشكيلة منتخب العراق تحت 17 عاما

شفق نيوز- بغداد

اعلن مدرب منتخب العراق للناشئين خوسيه زاركو، يوم السبت، عن تشكيلة المنتخب تحت 17 عاما، في مواجهة نظيره الفلبيني بافتتاح التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا.

وتقام منافسات المجموعة E في مدينة العقبة بالأردن. ‏

وتألفت التشكيلة من أسامة حسين لحراسة المرمى واللاعبون علي ناجح وأحمد حازم ومنتظر حيدر وحسين رعد والأمير حيدر ومحمد جميل وسجاد رائد ومالك عمر وعلي عامر ويوسف جالي.

يذكر أن القرعة وضعت منتخب العراق في المجموعة الخامسة بتصفيات كأس آسيا التي تقام في الأردن للمدة من 22 إلى 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري إلى جانب منتخبات الفلبين، الأردن، بوتان، وأستراليا.