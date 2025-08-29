لمواجهة البحرين.. الإعلان عن تشكيلة منتخب العراق للشباب

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب المنتخب العراقي للشباب احمد صلاح، عن تشكيلةُ منتخب الشباب لمواجهةِ نظيره البحريني، اليوم الجمعة، ضمن منافساتِ بطولةِ كأس الخليج دون 20 عاماً التي تستضيفها مدينةُ أبها السعودية.

وتألفت تشكيلة منتخب الشباب من سجاد محمد لحراسة المرمى، ومحمد بشير وسجاد حسين وعلي رياض وعلي الأكبر أمير ومحمد حيدر وياسر وي سام فليح حسن وعلي خالد وعلي الرضا حيدر ويوسف صلاح.

وتقام المباراة في ملعب نادي ضمك بمدينة أبها السعودية عند الساعة السابعة مساء.

وتحتضن مدينة أبها منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً 2025، على ملعبي مدينة الأمير سلطان الرياضية ونادي ضمك وذلك خلال الفترة من 28 آب/ أغسطس الجاري حتى 10 أيلول/ سبتمبر المقبل.