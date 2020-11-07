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لمواجهة الاردن واوزبكستان.. كاتنيتش يدرج حسن رائد على لائحة المنتخب

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-07T18:52:09+0000
لمواجهة الاردن واوزبكستان.. كاتنيتش يدرج حسن رائد على لائحة المنتخب

شفق نيوز/

وجه مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة للاعب فريق القوة الجوية، حسن رائد، للانضمام إلى قائمة المنتخب التي ستخوضُ وديتي الأردن وأوزبكستان في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الجاري.

وبحسب ما نشرته القناة الاعلامية لاتحاد الكرة العراقي واطلعت عليه وكاله شفق نيوز، أن حسن رائد شارك في تدريبات أسود الرافدين هذا اليوم على ملعب الشعب الدولي.

وخاض المنتخب العراقي الوطني حصته التدريبية الثانية مساء اليوم السبت في التجمع الاول من نوعه لأسود الرافدين بعد جائحة كورونا، قبل السفر إلى الامارات يوم الاثنين المقبل لخوض وديتي الأردن واوزبكستان.

و

شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية على ملعب الشعب الدولي تحضيراً لمباراة الاردن واوزبكستان الوديتين.

ووجّه الكاظمي، بتخصيص طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني، كما وجّه بمنح اللاعبين جوازات سفر دبلوماسية، وأيضا متابعة استحقاقهم من قطع الأراضي، من خلال إنجاز المعاملات المتوقفة، بحسب البيان.


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