المنتخب العراقي لفاقدي الاطراف يتأهل إلى كأس العالم رغم خسارته أمام اليابان

شفق نيوز - بغداد

خسر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم فاقدي امام نظيره الياباني بهدف مقابل لا شيء في لقاء ترتيب المراكز.

ورغم الخسارة في ترتيب المراكز الا ان المنتخب العراقي حجز على بطاقة التأهل لكأس العالم .

وتأهل منتخب العراق لفاقدي الأطراف إلى كأس العالم 2026 في كوستاريكا بعد فوزه على سوريا بنتيجة 4-0.

ولعب المنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب إندونيسيا وسوريا وإيران.

وجرت التصفيات الآسيوية في إندونيسيا، على أن تتأهل أربعة منتخبات من كلا المجموعتين إلى بطولة كأس العالم.

وكان المنتخب العراقي لكرة القدم فئة (فاقدي الأطراف) قد فاز على منتخب إندونيسيا بهدف نظيف ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، فيما تعادل سلبياً من دون أهداف في أولى مبارياته مع منتخب إيران.