لمدة 48 ساعة.. توقف دوري نجوم العراق بسبب 3 أندية

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق إيقاف الدوري لمدة يومين بسبب ارتباط أندية بمشاركات خارجية، ولإفساح المجال أمامها للتهيئة والاستعداد قبل خوض مواجهاتها في الجولة الثامنة.

وبحسب مراسل شفق نيوز، فإن انطلاق الدوري سيتأجل ليومي الأربعاء والخميس، على أن يُستأنف يوم الجمعة المقبل، مبيناً أن سبب التأجيل يعود لارتباط ثلاثة أندية بمنافسات خارجية مختلفة، ومنحها فرصة الاستعداد للمباريات المقبلة ضمن الجولة.

وأضاف أن الأندية الثلاثة المشاركة خارجياً هي: الشرطة الذي يشارك في دوري أبطال آسيا (النخبة)، والزوراء الذي يشارك في دوري أبطال آسيا 2، إضافة إلى زاخو المشارك في بطولة كأس الخليج للأندية.

وأشار إلى أن لجنة المسابقات قررت إقامة المباريات الثلاث المتبقية من الجولة الثامنة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، موضحاً أن الشرطة سيلاقي يوم الجمعة مضيفه فريق الطلبة في المباراة الأولى، والتي ستقام في بغداد.

بينما يحل فريق زاخو يوم السبت ضيفاً على فريق الكرمة في مواجهة مثيرة تقام في الرمادي، وفي اليوم ذاته، يلاقي فريق الزوراء ضيفه فريق الميناء في مباراة جماهيرية تقام في العاصمة بغداد.

ويأتي تأخير موعد انطلاق مباريات الأندية الثلاثة بغية إراحتها وإفساح المجال أمامها للاستعداد الأمثل وعدم الضغط على اللاعبين.