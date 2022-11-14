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لمدة شهر.. نادي درجة سابعة يطلب من السيتي إعارة هالاند للحفاظ على لياقته

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-14T17:52:10+0000
لمدة شهر.. نادي درجة سابعة يطلب من السيتي إعارة هالاند للحفاظ على لياقته

شفق نيوز/ تلقى مانشستر سيتي طلبا غريبا من أحد أندية الدرجة السابعة في إنجلترا، بعدما طلب فريق أشتون يونايتد الحصول على خدمات المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند على سبيل الإعارة خلال فترة كأس العالم.

وتتوقف المسابقات الدولية في الوقت الحالي بسبب إقامة منافسات كأس العالم 2022 في قطر، ولن يتواجد هالاند في البطولة بسبب فشل منتخب بلاده في التأهل، مما يعني أنه سيغيب عن المباريات الرسمية لمدة شهر تقريبا.

وسجل هالاند 23 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم مع فريقه الإنجليزي الذي انضم إليه الصيف الماضي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

ونشر نادي أشتون يونايتد بيان رسمي عبر موقع الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله مدير النادي: إنه أمر منطقي، مانشستر سيتي لا يلعب، ونريد المساعدة من خلال الحفاظ على لياقة هالاند، نعتقد أنه سيكون مناسبا جدا لنا، وسيشارك في أسلوب فريقنا بشكل جيد.

ويتواجد أشتون يونايتد في الدرجة السابعة بإنجلترا وسجل 23 هدفا طوال الموسم ويحتل المركز الـ 11 في جدول الترتيب.

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