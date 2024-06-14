ألمانيا تقص شريط اليورو بخماسية بمرمى اسكتلندا

شفق نيوز/ حقق منتخب ألمانيا فوزاً كبيراً على حساب منافسه اسكتلندا، بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما بافتتاح منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، على ملعب أليانز آرينا بمدينة ميونخ، مساء الجمعة.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى من هذه المجموعة؛ مساء يوم غد السبت، بمواجهة بين منتخبي المجر وسويسرا.

وحملت خماسية منتخب ألمانيا توقيع كل من فلوريان فيرتز وجمال موسيالا وكاي هافيرتز (ضربة جزاء) ونيكولاس فولكروغ وإيمري تشان.

وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء (طرد) في وجه مدافع اسكتلندا، رايان بورتيوس، بعد تدخل عنيف وخطير على قدم لاعب خط وسط ألمانيا، إيلكاي غوندوغان، عند الدقيقة 44.