ألمانيا تعبر المجر وتضع قدميها في ثاني أدوار اليورو

شفق نيوز/ وضعت ألمانيا قدما في ثمن نهائي يورو 2024، بالتغلب على المجر بهدفين دون رد مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب إم إتش بي أرينا ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل ثنائية ألمانيا جمال موسيالا (22) وإلكاي غوندوغان (67).

وبتلك النتيجة رفت ألمانيا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ولا تملك المجر أي رصيد من النقاط وتحتل المركز الثالث، وسيتأهل المانشافت لثمن النهائي رسميا في حال فشلت اسكتلندا في التغلب على سويسرا اليوم.