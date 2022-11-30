ألمانيا تستعين بـ"زوجات اللاعبين" و"ليلي" تثير هلع المكسيكيين.. صور

شفق نيوز/ استعان المنتخب الألماني بزوجات وصديقات اللاعبين لرفع الروح المعنوية في المعسكر وذلك قبل المباراة الحاسمة أمام كوستاريكا يوم غد الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وتتذيل ألمانيا المجموعة برصيد نقطة واحدة خلف إسبانيا (4 نقاط) واليابان وكوستاريكا (3 نقاط) وهي بحاجة إلى الفوز على كوستاريكا بهدفين دون رد على الأقل، شريطة عدم فوز اليابان على إسبانيا.

وكشفت صحيفة "بيلد"، أن زوجات وصديقات لاعبي منتخب ألمانيا وصلن إلى المعسكر ومكثن لمدة يومين قبل بدء الاستعدادات لمواجهة كوستاريكا المرتقبة.

ويقع المنتجع الذي يقيم به المنتخب الألماني على بعد 111 كيلومتراً من شمال الدوحة، وهو السبب الذي جعل المدرب هانزي فليك يرفض حضور أي لاعب معه في المؤتمر الصحافي قبل لقاء إسبانيا الذي انتهى بالتعادل 1-1، وهو ما جعل المنتخب الألماني مهدداً بغرامة من "فيفا".

وتواجه ألمانيا معركة ساخنة للتأهل إلى دور الستة عشر بعدما حصلت على نقطة واحدة فقط، إذ تلقت خسارة غير متوقعة أمام اليابان، قبل أن تخطف نقطة ثمينة من إسبانيا في الرمق الأخير من المباراة.

وخرجت ألمانيا من دور المجموعات في مونديال 2018 للمرة الأولى في تاريخها.

وفي المونديال ايضا، أثار اختفاء الدمية "ليلي" جنون الجماهير المكسيكية في قطر، قبل ساعات من ملاقاة السعودية في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022.

ويستضيف استاد "لوسيل"، اليوم الأربعاء، مباراة المكسيك والسعودية الهامة، كون أن المنتخبين يطمحان لنيل إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ 16.

وكشفت وسائل الإعلام المكسيكية، مساء الثلاثاء، اختفاء الدمية "ليلي" التي تم جلبها إلى قطر لحضور المونديال لعكس التراث المكسيكي، وقالت صحيفة "دياريو" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: شوهدت "ليلي" آخر مرة بالقرب من سوق واقف، وأشار المشجعون إلى أن الأرجنتينيين هم المسؤولون عن سرقتها.