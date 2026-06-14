ألمانيا تدك شباك كوراساو بسباعية وتحقق أكبر انتصار في المونديال لغاية الآن

شفق نيوز- متابعة

حقق منتخب ألمانيا لكرة القدم أكبر فوز لغاية الآن في منافسات كأس العالم 2026، مساء اليوم الأحد، بعدما تغلب على منتخب كوراساو بنتيجة 7-1 ضمن الجولة الأولى من دوري المجموعات.

واحتضن على ملعب هيوستن في الولايات المتحدة، المواجهة التي انطلقت الساعة الثامنة مساءً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لمنتخب كوراساو، جاء الهدف الأول لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 6 عبر اللاعب فيليكس نيمشا، وتمكن منتخب كوراساو من تعديل النتيجة في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب كومينيناسيا.

وأضاف الألمان، هدفهم الثاني في الدقيقة 38 عبر اللاعب نيكو شلودربيك، وأضاف منتخب المانيا هدفه الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 45+5 نفذها بنجاح اللاعب كاي هافرتز.

وفي الشوط الثاني، سجّل منتخب ألمانيا الهدف الرابع في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب جمال موسيلا، وأضاف الألمان الهدف الخامس في الدقيقة 68 عبر اللاعب ناثانيال براون، وعاد منتخب ألمانيا ليسجل هدفه السادس في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب دنيز اونداف، وسجل الألمان هدفهم السابع في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب كاي هافرتز.

ويتطلع منتخب ألمانيا الى التأهل للدور القادم بعدما فشل في ذلك آخر نسختين سابقتين لكأس العالم، إذ يحاول استغلال وجوده في مجموعة في المتناول تضم كاراساو وكوت ديفوار والإكوادور.

ولم يحقق "المانشافت" اللقب منذ نسخة 2014 التي نظمتها البرازيل، ولذلك حلم تكرار هذا الإنجاز يطارد كل نجومه.

في المقابل، خاض منتخب كوراساو أول مباراة له على الإطلاق في نهائيات كأس العالم.

وستكون هذه المشاركة العالمية الأولى للمنتخب الكاريبي بمثابة اختبار حقيقي وقوي أمام أحد أبرز عمالقة الكرة الأوروبية والعالمية.