ألمانيا تدشن مشوارها أمام كوراساو وهولندا تصطدم باليابان في المونديال

شفق نيوز- هيوستن

يشهد يوم الأحد، مواجهتين مرتقبتين ضمن منافسات كأس العالم 2026، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة ابرز المنتخبات المشاركة في الحدث الكروي الأهم عالمياً.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك منافسات النسخة الـ23 من البطولة، والتي تسجل حدثاً تاريخياً غير مسبوق بإقامة المونديال بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، في خطوة تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز التنافس على اللقب العالمي .

ويستهل منتخب ألمانيا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة كوراساو عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.

ويحتضن ملعب هيوستن مباراة المانيا وكوراساو، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، التي تضم كذلك منتخبي كوت ديفوار والاكوادور.

من جانب آخر، يلتقي منتخب هولندا مع نظيره اليابان في الساعة الحادية عشر بتوقيت بغداد، في مباراة من العيار الثقيل.

ويحتضن ملعب دالاس أرلينغتون، مباراة هولندا واليابان، ضمن مواجهات المجموعة السادسة، والتي تضم أيضاً منتخبي تونس والسويد.