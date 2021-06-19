ألمانيا تحقق فوزاً عريضاً على البرتغال في بطولة اليورو

شفق نيوز/ حقق المنتخب الألماني فوزا عريضا على نظيره البرتغالي بنتيجة (4-2) في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

تقدم كريستيانو رونالدو مبكرا للفريق البرتغالي مع الدقيقة 15، ولكن جاء التعادل عن طريق روبن دياز مدافع البرتغال بالخطأ في مرماه، بعد عرضية من جوسينس، حيث حاول البرتغالي إبعاد الكرة من أمام كاي هافيرتز لكنها ارتطمت به ودخلت مرمى باتريسيو في الدقيقة 35.

بعد 4 دقائق، سجل رفائيل جيريرو الهدف الثاني لمنتخب ألمانيا بالخطأ في مرماه بعد عرضية غنابري، لتجد الكرة رفائيل الذي يحولها إلى مرمى بطل أوروبا.

ومع الدقيقة 51 أضاف كاي هافيرتز الهدف الثالث للألمان.

ثم تمكن روبن جوسينس من تسجيل الهدف الرابع لصالح منتخب ألمانيا، في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

الهدف جاء من عرضية رائعة من الجهة اليسرى عبر كيميش، ليقابلها جوسينس بالرأس في شباك البرتغال بالهدف الرابع.

وفي الدقيقة 67 قلص دييغو غوتا النتيجة لصالح البرتغال بهدف ثانٍ.

بهذه النتيجة، وصل رصيد ألمانيا إلى 3 نقاط في المركز الثاني بمجموعتها، التي يتصدرها منتخب فرنسا بـ4 نقاط، ويأتي منتخب البرتغال ثالثا برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة المجر برصيد نقطة واحدة.