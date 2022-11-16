ألمانيا تحقق فوزاً بهدف وحيد على عمان في لقاء ودي

شفق نيوز/ حقق منتخب ألمانيا لكرة القدم فوزا متاخراً 1 -0 على مضيفه منتخب سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، في مباراة ودية جرت بينهما.

وتأتي المباراة الودية في إطار استعدادات منتخب ألمانيا لخوض غمار نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في قطر يوم الأحد القادم، في حين يستعد منتخب عمان لبطولة كأس الخليج في مدينة البصرة العراقية.

ويدين منتخب ألمانيا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى الوافد الجديد نيكلاس فولكروج، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.

وتعد هذه هي المباراة الودية الوحيدة التي خاضها منتخب ألمانيا، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم.