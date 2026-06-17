لماذا بكى ميسي بعد هدفه على الجزائر؟

شفق نيوز- متابعة

عبّر قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، عن سعادته البالغة بعد تسجيله 3 أهداف "هاتريك" قاد بها التانجو لتحقيق الفوز على الجزائر في افتتاح مبارياته في كأس العالم 2026، كما تحدث عن لقطة بكائه التي لفتت الأنظار.

وقال ميسي، في تصريحات عقب المباراة، "أريد أن أحتفل مع عائلتي وزملائي في المنتخب وكذلك مع الجماهير".

وأضاف "لحظة جميلة أن نبدأ كأس العالم بهذه الصورة، حققنا انتصارًا مهمًا جدًا اليوم".

وعن اللعب بقوة في المشاركة السادسة بالمونديال، علق "نعم، أنا في حالة جيدة، وكان من المهم أن نفوز اليوم، الشوط الأول كان صعبًا لكننا عرفنا كيف نتعامل في الشوط الثاني".

ووجه النجم الكبير رسالة للجماهير قال فيها "أود أن أشكرهم لأنهم أظهروا أن الأرجنتين تعيش حالة جنون بكرة القدم، شكرًا لهم على كل ما قدموه ولمسناه منهم سواء اليوم أو في مونديال 2022، أعتقد أنهم يستمتعون بهذه الانتصارات مثلما نفعل نحن".

وفي تصريحات أخرى أبرزها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، تحدث ميسي عن لقطة بكائه خلال احتفاله بالهدف الأول أمام الجزائر.

وصرح صاحب الـ39 عامًا "نعم، بكيت بعد الهدف الأول... لكن الأمر لم يكن له أي علاقة بكرة القدم".

وأوضح قائد المنتخب الأرجنتيني سر بكائه قائلًا "مررت ببضعة أيام صعبة، لكنني ممتن لكل أفراد البعثة وزملائي في الفريق، لأنهم كانوا دائماً إلى جانبي ومنحوني الكثير من القوة والدعم".

ميسي، الذي قاد الأرجنتين لتحقيق لقب مونديال 2022، عاد ليضرب بقوة في افتتاح مباريات فريقه في النسخة الجارية، حيث سجل ثلاثية لينفرد بصدارة قائمة الهدّافين ويحصل على لقب رجل المباراة.

وعادل البرغوث رقم الألماني ميروسلاف كلوزه كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدفًا.