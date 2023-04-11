للنهوض بالرياضة العراقية.. المبرقع يؤيد مقترحات حمودي ويشكل لجنة

شفق نيوز / بحث وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي الملفات الرياضية المشتركة والخطوات التي يجب إتخاذها بصدد ما يكفل استمرار الأثر الرياضي العراقي بشكل فاعل محلياً ودولياً.

وشدد الطرفان، على ضرورة "تشكيل مؤسسة عراقية وطنية خالصة تهتم بملف مكافحة المنشطات من دون استمرار تخويل الآخرين بذلك بعد أن تتم دراسة الإمكانات العراقية الطبية والمختبرية والملاكات الوطنية.

وكشف حمودي، في الاجتماع الذي اطلعت على تفاصيله وكالة شفق نيوز، عن أبرز المشكلات التي قد تواجه الرياضة العراقية وهي ضعف المنشآت الرياضية غير الكروية، كميادين الدراجات والمسابح الأولمبية وميادين ألعاب القوى الحديثة، فضلاً عن الصالات المتخصصة لألعاب كرة السلة واليد والطائرة والملاكمة والمصارعة، بالاضافة لأساليب التنظيم التي غابت عنها الرياضة المحلية طويلاً.

ولفت إلى خطورة هذا الملف بعين الرقيب الدولي لدرجة أبلغ من أهمية الإنجاز العالي المتحقق، مشددا على ضرورة "إشراك الجانب الحكومي بهذه المؤسسة لأنها ستتولى اتخاذ قرارات ترتبط بالقضاء واجبة التنفيذ بصدد عقوبات الحرمان والغرامات".

من جانبه، أيّد المبرقع رؤية حمودي بهذا الصدد، داعياً إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والاولمبية لـ"تحديد أبرز ما يعترض العراق في حال استضاف دورة الألعاب العربية المقبلة، وإعداد تقرير متكامل لتقديمه إلى الحكومة كي لا تتكرر بعض الأخطاء التي حصلت في خليجي البصرة".