للمشاركة بملتقى "القارية البرونزية".. المنتخب العراقي لألعاب القوى يغادر إلى الهند

شفق نيوز- بغداد

غادر المنتخب الوطني العراقي لألعاب القوى، اليوم الجمعة، العاصمة بغداد متوجهاً إلى الهند للمشاركة في ملتقى الجولة القارية البرونزية، استعداداً لبطولتي العالم ودورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وترأس الوفد رئيس الاتحاد طالب فيصل، وضم كلاً من خزعل جبار سباهي، مدرب المنتخب الوطني العراقي، واللاعبين طه حسين ياسين، نور الدين عادل مرزه، محمد عبد الرضا جنجون، أحمد جمال جمعة لسباق 400م تتابع، وسيف رعد عبد الواحد في فعالية 100م، وعبد الله جلال في فعالية الوثب الطويل.

وتقام منافسات ملتقى الجولة القارية البرونزية، الذي تستضيفه مدينة بوبانسوار بولاية أوديشا الهندية، يوم 10 آب الحالي.

ويعد الملتقى فرصة تحضير مهمة للمنافسة في بطولة العالم التي ستقام في طوكيو شهر أيلول المقبل، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي المقررة في مدينة الرياض السعودية في تشرين الثاني المقبل.

وقال رئيس الاتحاد طالب فيصل، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المشاركة تأتي ضمن خطة اللجنة الأولمبية والاتحاد العراقي لألعاب القوى لتعزيز فرص الرياضيين في تحقيق إنجازات نوعية".

وأشار فيصل، إلى أن "مشاركة الوفد ستخضع لتقييم فوري بعد العودة إلى أرض الوطن من أجل التحضير والاختيار الأمثل للمشاركات المقبلة".

وأضاف أن "الملتقى سيكون محكاً لقياس جاهزية اللاعبين المرشحين للمنافسات الدولية، حيث يُعد محطة مهمة لتقييم الأداء وضبط الجوانب الفنية والبدنية قبل المنافسات الكبرى، مع التركيز على تحسين النتائج ورفع مستوى المنافسة، خاصة في ظل وجود نخبة من الأبطال الآسيويين والعالميين في الملتقى".

يذكر أن دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض وبطولة العالم في طوكيو تُعدان من أبرز المحطات الرياضية لهذا العام، حيث يسعى المنتخب لرفع علم البلاد في دورة التضامن، علماً بأن اللجنة المنظمة للبطولة حددت 9 فعاليات فقط في هذا الملتقى.