للمشاركة ببطولة العالم.. اختيار لاعبات منتخب كوردستان لكرة القدم الخماسية في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في كركوك حربي خالد، يوم الجمعة، أن اختبارات كرة القدم النسوية ستنطلق يوم غد، لاختيار اللاعبات اللواتي سيمثلن منتخب إقليم كوردستان في بطولة العالم لكرة القدم الخماسية للسيدات.

وقال خالد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة مختصة ستزور محافظة كركوك غداً لإجراء الاختبارات"، مضيفاً أن "الفعاليات ستقام عند الساعة الخامسة مساءً في ملعب خماسي الكرة لنادي نفط الشمال".

ودعا خالد جميع اللاعبات الراغبات بالمشاركة إلى "الحضور في الزمان والمكان المحددين، لا سيما وان هذه الاختبارات تمثل فرصة مهمة لاكتشاف المواهب النسوية لتمثيل الإقليم في البطولة العالمية".

يذكر أن منتخب إقليم كوردستان للسيدات سيشارك في بطولة العالم لكرة القدم الخماسية، وهي إحدى البطولات الدولية المهمة التي تجمع فرقًا نسائية من مختلف الدول، وتعد منصة لتطوير كرة القدم النسوية وتعزز مشاركة اللاعبات في المنافسات الدولية.