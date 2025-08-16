للمرة 11.. بايرن ميونخ بطلاً لكأس السوبر الألماني

شفق نيوز- برلين

توج فريق بايرن ميونخ، يوم السبت، بلقب كأس السوبر الألماني للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد فوزه المستحق على شتوتجارت بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز أرينا.

وافتتح النجم الإنجليزي هاري كين، التسجيل لصالح الفريق البافاري بعد أن استغل كرة طولية ارتدت من دفاع شتوتجارت، ليسددها بمهارة في الشباك.

وفي الدقيقة 77، عزز الوافد الجديد لويس دياز، النتيجة بعدما حول عرضية متقنة من سيرج جنابري برأسية قوية داخل المرمى، وتمكن شتوتجارت من تقليص الفارق عن طريق جامي لويلينغ في الدقيقة 90+3.

وبهذا التتويج، يرفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 11 لقباً في كأس السوبر الألماني، ليواصل انفراده بالرقم القياسي كأكثر الأندية فوزاً بالبطولة.