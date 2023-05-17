للمرة الأولى .. (10) فرق نسوية في بطولة كأس العراق للسيدات لكرة القدم والاتحاد متفائل

شفق نيوز / أعلنت اللجنةُ النسويّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، مشاركة (10) فرق نسوية في بطولة كأس العراق للسيدات منتصف حزيران المقبل.

وقالت عُضو الاتحاد رشا طالب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "البطولةَ ستقام في دهوك منتصف حزيران المقبل، وستقدم كشوفاتُ الفرق في (2023/6/1)"، معربة عن "سعادِتها أن يكون عدد الفرق المشاركة (10) فرق، وهو ما يحدثُ للمرةِ الأولى".

وأضافت طالب ان "عدد الأندية المشاركة هي (قره قوش والزوراء والقوة الجوية وتللسقف وشهربان وآل بدير وفتاة أربيل والصناعات الكهربائية وبلادي وزاخو)"، بما يجعلنا نتفاءل بمُستقبلِ الكرة النسويّة، وتحقيق طموح الاتحادِ والجمهور".