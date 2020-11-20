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للمرة الأولى منذ 46 عاما.. نقل مباراة ديربي بغداد إلى كربلاء

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-20T08:11:17+0000
للمرة الأولى منذ 46 عاما.. نقل مباراة ديربي بغداد إلى كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في تطبيعية اتحاد الكرة، يوم الجمعة، إقامة ديربي العاصمة بغداد على ملعب محافظة كربلاء.

ويعد نقل ديربي العاصمة سابقة تحدث للمرة الأولى منذ انطلاق الدوري العراقي الممتاز في العام 1974.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد دعت الفرق الجماهيرية وبعض الفرق التي تعتبر  ملعب الشعب ملعبها، إلى البحث عن ملعب آخر، بغية صيانة الملعب الذي تعرض لزخم المباريات وحسب تصريح طالب الموسوي مدير المحافظات والأقاليم  بوزارة الشباب.

وقال شهاب احمد عضو لجنة المسابقات في التطبيعية لوكالة شفق نيوز؛ إن "مباراة ديربي بغداد بين الزوراء والجوية المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل (23 تشرين الثاني 2020) ستقام على ملعب كربلاء الدولي".

وأضاف، أن "اللقاء يعتبر من منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الاولى وقد حدد موعده في تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت بغداد".

والديربي (بالإنجليزية: Derby)‏ هي مباراة في لعبة كرة القدم بين فريقين من مدينة واحدة كما هو الحال في ديربي ميلانو في إيطاليا بين إيه سي ميلان وإنتر ميلان.

وديربي بغداد؛ يطلق عادة على المباريات التي تجمع كل من نادي القوة الجوية و نادي الشرطة و نادي الزوراء و نادي الطلبة.

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