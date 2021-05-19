للمرة الأولى بتاريخه.. العراق يستعد لتنظيم نهائي تأهيلي للأولمبياد بمسابقة القوس والسهم

شفق نيوز/ أكد الأمين العام للاتحاد العربي، رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد محمود المشهداني، يوم الاربعاء، أن العراق سيدخل التاريخ بتنظيمه نهائي بطولة كأس العرب الثامنة في بغداد المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١، وهي المرة الأولى التي ينظمها العراق في تاريخه.

وقال المشهداني في حديث للجنة الإعلامية للبطولة، إنه "سيتأهل الاوائل من كل فئة من الفئات الأربع للمنافسة وهي القوس المحدب لكلا الجنسين والقوس المركب لكلا الجنسين وحسب التصنيف العام للاتحاد العربي".

واضاف، أن "خمسين شخصية ستحضر المنافسات، منهم رئيس الاتحاد العربي ابراهيم الدوسري، وأعضاء المكتب التنفيذي، وكذلك الأمين العام للاتحاد الأفريقي الدكتور أحمد قورة والذي سبق وأن أدار نهائي أولمبياد ريودي جانيرو ٢٠١٦، علما انه ستعقد على هامش البطولة اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للقوس والسهم".

وأثنى المشهداني على الدور الكبير الذي قامت وتقوم به وزارة الشباب والرياضة في تهيئة الظروف المثالية على مستوى إسكان الوفود والملاعب التي ستقام عليها المنافسات، وكافة اللجان التي تم تسميتها ومنها الإعلامية في نشر أخبار البطولة اولا بأول ولعكس الصورة الجميلة للبلد والبطولة كحدث تاريخي مهم، متمنين في ذات الوقت ان ينجح لاعبونا ولاعباتنا في تحقيق الأرقام التي تسهم في تواجدهم في الأولمبياد المقبل".

وأوضح، أن "اللاعبين الذين سيمثلون العراق في البطولة وهم في فئة القوس المحدب للرجال علي حمد كاظم ومحمد محمود جاسم وعلى محيي سلمان وفي فئة القوس المركب للرجال اسحاق ابراهيم ووليد حميد وعامر حميد متعب، اما اللاعبات في فئة القوس المحدب للنساء فهن رند سعد محمود وفرح علاء جعفر وغزوة إسماعيل محمود في حين سيشارك في فئة القوس المركب للنساء فاطمة سعد ونبراس حميد وزينب عصام، وسيشرف على اللاعبين واللاعبات في الفئات الأربع المدربون توفيق حمد كاظم وفوزي محمد وعبد الله على والمدربة حنان جاسم".

وأشار الى ان "البلدان المشاركة في البطولة العربية 10 هي السعودية والكويت والامارات واليمن وتونس والجزائر والمغرب والسودان وليبيا الى جانب العراق سيتنافس رياضيوها في فعاليات النساء والرجال لبيان المتأهلين الى اولمبياد طوكيو صيف العام الحالي حسب النتائج المتحققة في السباقات المقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل".