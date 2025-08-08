للمرة الأولى.. الأردنيون يسيطرون على صفقات الدوري العراقي (تحديث)

شفق نيوز- بغداد

يشهد دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026 ما يقارب تشكيلة كاملة من اللاعبين الأردنيين، وذلك بعد سلسلة واسعة من التعاقدات في الانتقالات الصيفية لأبرز لاعبي المنتخب الأردني والتي تحدث لأول مرة بالدوري العراقي.

وقد وزع اللاعبين على أندية عراقية مهمة لتمثيلها في الموسم المقبل، حيث حظى ناديا الزوراء والكرمة بالنصيب الأكبر من استقطاب اللاعبين الأردنيين، إذ سيمثل الزوراء في الموسم المقبل رزق بن هاني، ونزار الرشدان، وعبد الله نصيب.

وكانت إدارة الزوراء أنهت آخر التعاقدات مع مدافع المنتخب الأردني ونادي الحسين أربد، عبد الله نصيب، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وجاء التعاقد بعد سلسلة من المباحثات المباشرة التي أجراها رئيس النادي، حيدر شنشول، مع إدارة نادي الحسين أربد من خلال تواجده في العاصمة الأردنية عمّان، والتي أثمرت عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي الحسين، في ظل رغبة مشتركة بين اللاعب ونادي الزوراء على إتمام الصفقة بطلب من المدرب عبد الغني شهد مدرب الزوراء.

بينما انضم للكرمة كل من اللاعبين الأردنيين، علي علوان، وإبراهيم سعادة، ومحمد أبو حشيش.

أما القوة الجوية فقد ضم اللاعب عارف الحاج، وسيمثل مهند أبو طه نادي الكرخ، ومحمد عبد المطلب وقع لنادي الميناء، في حين جدد اللاعب العراقي الأردني يوسف الآلوسي، لفريقه زاخو.

كما تعاقدت إدارة نادي الميناء مع المدافع فيصل جاسم قادماً من الشرطة وقد أمضى اللاعب عدة مواسم مع "القيثارة الخضراء" وحقق معه لقب الدوري، وتم التعاقد مع الميناء لموسم واحد، وكذلك تعاقدت إدارة "السفانة" مع المهاجم محمود خليل قادماً من نادي الكرمة لموسم واحد، وأيضاً وقعّ اللاعب حيدر أحمد كشوفاته رسمياً لتمثيل الميناء لموسم واحد قادماً من نادي أربيل.

وتعاقدت إدارة نادي الكرمة مع المحترف العراقي حسين شحيت قادماً من ستيوا بوخارست في دوري الدرجة الثانية الروماني.

وضمت إدارة نادي أربيل اللاعب ذو الفقار يونس عبد علي قادماً من نادي دهوك لتمثل كرة "القلعة الصفراء" لموسم واحد.

وانضم رسمياً حارس مرمى المنتخب الأولمبي العراقي ونادي الكرخ حسين حسن رسمياً لنادي الزوراء بعد توقيع عقده مع الإدارة ليمثله موسماً واحداً.

وبشكل رسمي أعلنت إدارة نادي دهوك تعاقدها مع المدافع سعد ناطق قادماً من نادي الطلبة لموسم واحد.

فيما تعاقدت إدارة نادي القوة الجوية رسمياً مع اللاعب محمد صالح قادماً من نادي النجف لموسم واحد.

وبعد مفاوضات طويلة وافق نادي الخالدية البحريني على إعارة اللاعب كميل الأسود لنادي القوة الجوية لموسم واحد.