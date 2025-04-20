للمرة الـ17 توالياً.. ناشئات غاز الشمال يتوجن بلقب بطولة العراق لألعاب القوى

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي غاز الشمال، يوم الأحد، تتويج فريق الناشئات بلقب بطولة العراق لألعاب القوى – الدور الثاني، وذلك للمرة السابعة عشرة على التوالي.

وقال المتحدث الإعلامي للنادي، مراد البزاز، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة أُقيمت في مدينة السليمانية، على ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة السليمانية، للفترة من 17 إلى نيسان/ أبريل الجاري، بمشاركة عشرة أندية من مختلف المحافظات".

وأضاف البزاز، أن "فريق ناشئات نادي غاز الشمال، بقيادة المدربين هيثم حافظ سلمان، وعلي عبد الكريم، ومحسن حزام رسن، تمكن من إحراز المركز الأول بجدارة، وبفارق كبير بلغ 66 نقطة عن أقرب منافسيه".

وجاء ترتيب الفرق الثلاثة الأولى كالآتي غاز الشمال: 210 نقاط، آليات الشرطة: 144 نقطة، السلام: 133 نقطة.

وأشار البزاز، إلى أن "النتائج المتميزة جاءت ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني واللاعبات، إضافة إلى الدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة الإدارية للنادي".