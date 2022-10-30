للمرة الـ13.. الصناعة بطلا للرجال في الدوري العراقي للدراجات الهوائية

شفق نيوز/ اختتمت في ذي قار، يوم الاحد، بطولة اندية العراق بالدراجات الهوائية بمشاركة واسعة لاندية الوسط والشمال والجنوب والفرات الاوسط.

وقال الناطق الإعلامي باسم الاتحاد العراقي للعبة، ساجد سليم، لوكالة شفق نيوز، ان "البطولة جرت بإشراف مباشر من قبل الاتحاد المركزي للعبة بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الفرعي في محافظة ذي قار".

وبين أن "النتائج النهائية للمتقدمين أسفرت عن فوز نادي الصناعة بالمركز الأول ويعد التتويج للمرة 13 بتاريخه، بينما جاء نادي الحشد الشعبي ثانيا، وفريق نادي كويا بالمركز الثالث".

وأضاف "واسفرت نتائج فرق لاعبي تحت 23 عاماً، تتويج فريق نادي الحدباء بالمركز الأول، ودهوك بالمركز الثاني، والصناعة بالمركز الثالث".

وأشار سليم إلى انه "في نتائج فئة الناشئين أحرز الرفاعي المركز الاول، والدفاع الجوي المركز الثاني، ونادي اربيل بالترتيب الثالث".

وتابع "بينما أسفرت نتائج النساء عن حصول فريق نوروز على المركز الأول، ونادي اربيل ثانياً، والاعظمية بالمركز الثالث".