للمرة الثانية.. نادي ديالى يتعاقد مع محترف برازيلي 

شفق نيوز/ أعلن نادي ديالى الرياضي، الناشط في دوري الدرجة الأولى، يوم السبت، عن التعاقد مع محترف برازيلي ثاني لتدعيم صفوف فريقه الكروي.

وقال أمين سر النادي فراس حمزة، لوكالة شفق نيوز، ان "النادي تعاقد مع اللاعب البرازيلي هوغو كروز قادماً من نادي كراتو البرازيلي الناشط في الدوري البرازيلي للدرجة الأولى وهو ثاني محترف يتعاقد معه النادي بعد التعاقد في وقت سابق مع اللاعب رينالدو قادماً من نادي اتلتيكو غويانيينسي في الدوري البرازيلي"، من دون الإفصاح عن قيمة العقد.

وبين حمزة أن "النادي في طريقه للتعاقد مع محترفين اخرين لبلوغ التأهل الى الدوري الممتاز الموسم المقبل".

وضمن نادي ديالى البقاء بدوري الدرجة الأولى للموسم المقبل بصعوبة جراء الضائقة المالية وانعدام دعم الحكومة المحلية ووزارة الشباب والرياضة.