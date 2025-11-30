للمرة الثانية.. منتخب سلة العراق يخسر أمام إيران في تصفيات كأس العالم

شفق نيوز- بيروت

خسر المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة، يوم الأحد، امام نظيره الإيراني بنتيجة 86-71 نقطة، في ثاني مباريات النافذة الأولى لتصفيات كأس العالم 2027.

وجرت المباراة في لبنان، وهي الأرض الافتراضية لمنتخب العراق، حيث انطلقت في الساعة الخامسة من عصر اليوم.

وانتهى النصف الأول من المباراة، بتقدّم منتخب إيران بنتيجة 42-38 نقطة.

وكان المنتخب العراقي قد تكبّد خسارة قاسية أمام إيران في المباراة الأولى، التي أُجريت يوم الخميس الماضي، بنتيجة 94-68، ضمن انطلاق منافسات النافذة الآسيوية في قاعة نهاد نوفل بلبنان.

ويقود المنتخب العراقي، المدرب الأميركي ماز تراخ، بمساعدة المدرب العراقي ثامر مصطفى ومدرب اللياقة سعيد أحمد، في محاولة لتعزيز فرص العراق في التأهل لكأس العالم 2027.