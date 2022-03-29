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للمرة الثانية.. ملعب المدينة يحتضن الجمهور بلا لاعبين.. ودرجال يوجه رسالة  

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-29T08:01:57+0000
للمرة الثانية.. ملعب المدينة يحتضن الجمهور بلا لاعبين.. ودرجال يوجه رسالة  

شفق نيوز / أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، فتح أبواب ملعب المدينة الدولي في بغداد لمتابعة مباراة العراق وسوريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بكرة القدم.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز إن "الوزارة جهزت كل وسائل استقبال الجمهور في ملعب المدينة الدولي ووفرت الشاشات العملاقة التي ستبث من خلالها مباراة اليوم مع المنتخب السوري".

ووجه درجال الذي يشغل منصب رئيس اتحاد الكرة "دعوة للجمهور العراقي العزيز للحضور ومؤازرة المنتخب الوطني في لقاء الحسم"، مبيناً انه "تم اكمال كل الاجراءات الاحترازية من قبل امن الملاعب الذي سيتواجد بالملعب خلال اللقاء للمحافظة على النظام".

وتعد هذه المرة الثانية التي يحتضن فيها ملعب المدينة الدولي، الجمهور الرياضي بعدما كانت أبوابه مفتوحه لمشاهدة مباراة العراق والإمارات ضمن الجولة السابقة من تصفيات كأس العالم، والتي كانت مقررة في الملعب ذاته قبل ان يتم نقلها الى السعودية لدواعٍ أمنية، فيما حضر الجمهور وآزر المنتخب عبر شاشات عملاقة نقلت المباراة مع حضور تعليق عربي على مجرياتها.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن ، اليوم الثلاثاء، تسمية طاقم تحكيم ياباني لإدارة مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره السوري في المباراة الاخيرة ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم.

وتقام المباراة على ملعب راشد في مدينة دبي الاماراتية، في تمام الساعة الرابعة وخمس واربعين دقيقة بتوقيت بغداد.

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