للمرة الثانية .. علي تكليف رئيساً للاتحاد العراقي للملاكمة

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-01T12:04:25+0000
للمرة الثانية .. علي تكليف رئيساً للاتحاد العراقي للملاكمة

شفق نيوز/ جرت انتخابات الاتحاد العراقي للملاكمة في بغداد بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي ، رئيس الاتحاد العربي يوسف الكاظم وحضور 38 عضوا من الهيئة العامة للاتحاد العراقي للملاكمة.

وجددت الهيئة العامة للملاكمة ثقتها بالرئيس السابق علي تكليف ليفوز دورة ثانية برئاسة الاتحاد العراقي للملاكمة بعد حصولة على 30 صوتاً من أصل 38 صوت عدد اعضاء الهيئة العامة .

بينما فاز فراس موسى عمران بمنصب النائب الاول لرئيس الاتحاد العراقي للملاكمة بواقع 35 صوتا من اصل 38.

في حين فاز علي عبد الزهرة جواد يفوز بمنصب النائب الثاني لاتحاد الملاكمة، وفاز بمنصب العضوية كل من : عبد الرضا علي جبر وناجي عباس وعماد عبد الحسين و علي عزيز وسحر وليد عبد الجبار .

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